أدانت الكويت واستنكرت بشدة، حادث الانفجار الذي وقع اليوم الجمعة في مسجد بالقرب من مدينة كويتا الباكستانية، وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.
جاء ذلك خلال برقية عزاء بعث بها أميرالكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى الرئيس الباكستاني عارف علوي، أعرب خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا الحادث، سائلا المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.
كما بعث ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتي عزاء مماثلتين إلى الرئيس الباكستاني.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تدين بشدة انفجار مسجد "كويتا" بباكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.