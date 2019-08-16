إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين أطلقت من عمران

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة للحوثيين أطلقت من محافظة عمران في اليمن. محافظة عمران في اليمن. وأكد التحالف، وفقا لقناة " العربية الحدث" الإخبارية، مساء اليوم الجمعة - أن استمرار إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات مسيرة يعكس خسائرها وواقعها على الأرض. العربية الحدث" الإخبارية، مساء اليوم الجمعة - أن استمرار إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات مسيرة يعكس خسائرها وواقعها على الأرض.

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