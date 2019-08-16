الرئيس العراقي يؤكد على أهمية تكثيف الحوار السياسي

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الجمعة، على أهمية تكثيف الحوار السياسي البناء بين جميع القوى والأطراف العراقية.
وشدد صالح، خلال لقائه برئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، على أهمية دعم الحكومة لتنفيذ برنامجها، وتطويرالأداء العام في الجوانب السياسية والاقتصادية والخدمية.
البلاد واستقرارها، يتم التصدي لها من خلال روح العمل المشترك، مؤكدا أن العمل السياسي الوطني سواء من داخل الحكومة أو خارجها يصب في خدمة العراق وشعبه وتطوير الآليات الديمقراطية.
وأشار إلى أن التحديات التي تواجه العراق سواء في مستوى تقديم الخدمات التي يستحقها الشعب العراقي، أو التوترات الإقليمية التي تلقي بظلالها على أمن
من جانبه، أعرب الحكيم عن أمله بأن تشهد المرحلة المقبلة بناء مؤسسات الدولة الحديثة التي تلبي طموحات الشعب العراقي وتطور النظام الديمقراطي.
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