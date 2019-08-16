ارتفاع أعداد المصابين الفلسطينيين على الحدود الشرقية لغزة إلى 67

أصيب 67 فلسطينيا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرات الأسبوعية السلمية شرق قطاع غزة.
وأفادت مصادر فلسطينية بإصابة 34 مواطنا بالرصاص الحي وصفت حالتهم ما بين متوسطةوطفيفة، و33 آخرين بالرصاص المطاطي من بينهم 17 طفلا و3 فتيات، إضافة لإصابة العشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، جرى علاجهم ميدانيا، جراء مهاجمة قوات الاحتلال المشاركين في المسيرات السلمية التي جرت شرق منطقة ملكة، وشرق جباليا، وشرق البريج، وشرق خان يونس.
وتتعمد قوات الاحتلال إطلاق الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية المسيلة للدموع صوب المواطنين المشاركين في المسيرات الأسبوعية السلمية التي تنطلق كل يوم جمعة، على مقربة من الشريط الحدودي.
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