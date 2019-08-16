انعقاد مجلس التعاون الروسي الفرنسي في مجال الأمن بموسكو سبتمبر المقبل

أعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف ، اليوم الجمعة ، انعقاد مجلس التعاون الروسي الفرنسي في مجال الأمن في صيغة 2 + 2 بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع في موسكو 9 سبتمبر المقبل.

وقال أوشاكوف - وفقا لقناة "روسيا اليوم" - "إنه تم الاتفاق على عقد مجلس التعاون

الأمني بموسكو في 9 سبتمبر، بمشاركة وزيري الخارجية والدفاع ، أي بمعنى 2 + 2" ، مؤكدا أن تفعيل مثل هذه الصيغة "مهم جدا من حيث تطوير نهوج مشتركة لحل المشكلات الدولية والأمنية الملحة".



وأضاف أن الاتصالات السياسية الثنائية

بين روسيا وفرنسا تكثفت في الأشهر الأخيرة، مشيرا على وجه الخصوص إلى محادثات أجراها رئيس الوزراء، دميتري مدفيديف، مع نظيره الفرنسي إدوارد، في 24 يونيو في مدينة لوهافر الفرنسية.



وأشار إلى أن هناك مجالس مشتركة في مجالات الاقتصاد والمال والصناعة والتجارة، مؤكدا أنه على الرغم من جميع أنواع القيود، إلا أن حجم التجارة في عام 2018 ازداد بنسبة 11.2% ليبلغ 17.2 مليار دولار.