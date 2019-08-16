المسماري لـ«الاتحاد»: نسيطر تماماً على المجال الجوي الليبي

حسن الورفلي (بنغازي- القاهرة)

استهدف سلاح الجو الليبي أمس مواقع في مطار زوارة غربي العاصمة الليبية طرابلس، وذلك للمرة الثانية خلال 24 ساعة فقط. وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن مطار زوارة مخصص لإقلاع الطائرات التركية المسيّرة، مؤكداً استهداف سلاح الجو لمخازن تستخدم لإيواء الطائرات المسيّرة وذخيرتها في منطقة أبو كماش، فيما سقطت قذائف عدة، فجر أمس على مطار معيتيقة الدولي بالتزامن مع هبوط عدد من الطائرات القادمة.

وأكد اللواء أحمد المسماري في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» قيام غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش الليبي بعمليات رصد واستطلاع لمنطقة زوارة خاصة في المطار ومحيطه تهدف لتحديد غرفة العمليات الخاصة بتسيير الطائرات التركية المسيّرة.

وأشار إلى أنه بعد الحصول على المعلومات المؤكدة عن وجود طائرات مسيّرة وأطقم قتالية وفنية ومجموعات تسليح بمطار زوارة -الذي من المفترض أن يكون مطاراً مدنياً وتحول بسلطة الميليشيات الإرهابية الإجرامية إلى قاعدة لإطلاق الطائرات المسيرة التي تستهدف القوات المسلحة غربي طرابلس- تم وبشكل دقيق جداً تحديد الأهداف المطلوبة واتخاذ القرار بتدميرها، حيث تم تدمير مخزنين اثنين يستعملان غرفة عمليات ولإخفاء الطائرات المسيرة وتم تدميرهما بشكل كامل في غارات جوية صباح الخميس.

وأكد المسماري أنه بعد تدمير الطائرات القتالية من طراز ميراج أف 1 وميج 23 وعدد من طائرات L39 التي كانت تقلع من مطار الكلية الجوية مصراتة، أصبحت الميليشيات تعتمد على الطائرات التركية المسيّرة والتي أسقط الجيش الليبي تسع طائرات منها.

وأوضح أن قوات الجيش الليبي دمرت أعداداً أخرى من الطائرات التركية المسيّرة على الأرض، ولكن المدد التركي مستمر للميليشيات الإرهابية، لافتاً إلى أن سلاح الجو الليبي يفرض سيطرته الجوية على كامل التراب الليبي، خاصة بعد تدمير منظومات الدفاع الجوي التركية من طراز حصار أي التي تم نصبها في مصراتة.

وشدد المسماري على أنه بعد تدمير طائرة الشحن التركية اليوشن L76 عقب هبوطها في مطار الكلية الجوية مصراتة التي كانت محملة بالأسلحة والذخائر القادمة من تركيا، أصبحت خطوط الميليشيات الرئيسية مهددة من قبل القوات الجوية الليبية القادرة على تدمير أي طائرة أو سفينة تقوم بمحاولة لإمداد الميليشيات بالأسلحة والذخائر.

إلى ذلك، أكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي أن الوحدات العسكرية تحافظ على جميع مواقعها وتدعم تمركزاتها في محاور طرابلس، وقال إن قوات الجيش تقدمت بعد اختراق دفاعات ومراصد القوات المضادة في محاور وادي الربيع وعين زارة والعزيزية، لافتاً إلى أن كل غرف عمليات الطائرات التركية المُسيّرة تحت الرصد وستُدمر أينما كانت.

وأكد مصدر عسكري ليبي لـ«الاتحاد» سيطرة قوات الجيش الليبي على مساحات واسعة من منطقة الهيرة التي تقع جنوب العاصمة طرابلس، وذلك بعد انسحاب الميليشيات، فيما أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن قوات الجيش أجبرت الميليشيات على التراجع في منطقة الكسارات جنوب طرابلس، مؤكداً أن شخصية قيادية من قوات الوفاق وصلت إلى مستشفى الزاوية تحت حراسة مشددة بعد إصابتها في المواجهات ضد القوات المسلحة.

وفي سياق متصل، أعلنت غرفة عمليات الكرامة عن مصرع 5 إرهابيين من ما يسمى «مجلس شورى بنغازي» الإرهابي في مواجهات مسلحة مع الجيش الليبي وبمساندة شباب المدينة أول أمس الخميس في مدينة مرزق.

وشهدت العاصمة طرابلس، عمليات مداهمة نفذتها ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق، لعدد من منازل منتسبي القوات المسلحة الليبية وقامت بسرقتها والعبث بمحتوياتها. ونشر المركز الإعلامي لغرفة عملية الكرامة صوراً من داخل منزل عائلة الضابط المهجر من طرابلس الرائد باسم البوعيشي، تظهر حجم الدمار الذي لحق بالمنزل وسرقة كل محتوياته، منتقداً العمليات الانتقامية والاعتقال والانتهاك على الهوية الذي تقوم به الميليشيات المسلحة.

وفي الجنوب الليبي، أعلنت مصلحة المطارات التابعة للهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الليبية المؤقتة، إعادة افتتاح مطار سبها الدولي وتدشين أول رحلة للخطوط الليبية ذهاباً وعودة من مطار بنينا الدولي إلى مطار سبها الدولي.

وفي برلين، استقبلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الخميس، الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة، وقالت البعثة إن ميركل عقدت مع سلامة اجتماعاً مطولاً تناول التحديات التي تواجهها ليبيا في سبيل التوصل إلى الاستقرار، حيث أثنت ميركل على نشاط الأمم المتحدة في هذا السياق.