«ديلي كولر»: الدوحة تمول مدارس وجامعات أميركية للتغطية على دعمها للإرهاب

أبوظبي (مواقع إخبارية) كشف موقع «ديلي كولر» الأميركي أن «نحو 24 مدرسة حكومية و10 جامعات عبر الولايات المتحدة تلقت أموالاً من مؤسسة تمولها قطر، التي تعرضت لانتقادات شديدة بسبب سجلها في حقوق الإنسان وتقاربها مع الجماعات الإرهابية».

وأوضح الموقع الأميركي أن «مؤسسة قطر الدولية، التي تأسست عام 2012 في ولاية ديلاوير، وتعتبر الفرع الأميركي لمؤسسة قطر الخيرية الموجودة في الدوحة، تمنح أموالاً للمدارس الحكومية تحت غطاء تعزيز برامج اللغة العربية المقدمة للأطفال».

وأضاف أن «مؤسسة قطر الدولية تقدم منحاً للمدارس العامة والبرامج الأكاديمية والكليات في كاليفورنيا وكونيتيكت وماساتشوستس ومينيسوتا ونيويورك وولاية كارولينا الشمالية وأريجون وتكساس وفيرجينيا وولاية واشنطن وواشنطن العاصمة».

وكان رونالد ساندي، المحلل السابق في المخابرات العسكرية الهولندية وأحد ضحايا عمليات القرصنة القطرية، قال لـ«ديلي كولر» إن «قطر لا تمتلك قوة حقيقية، لذا تتوجه لاستخدام القوة الناعمة، من خلال الاستثمارات والرشاوى».

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