وثائق قضائية بريطانية تؤكد: شركة ألبان قطرية تمول إرهاب «النصرة»

شادي صلاح الدين (لندن)

كشفت وثائق قضائية بريطانية عن ضلوع رئيس والرئيس التنفيذي لشركة ألبان قطرية كبرى «بلادنا» في تمويل جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، في فضيحة جديدة لتنظيم الحمدين، الذي يبدو أن جميع أذرعه ومؤسسات بلاده ضالعة في قضية تمويل ومساعدة الإرهابيين.

وأوضح موقع «فوود نافيجيتور» البريطاني أن وثائق دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في بريطانيا تؤكد أن كلاً من معتز ورامز الخياط مدرجان في القضية كمتهم أول وثان في الدعوى التي رفعها ثمانية مواطنين سوريين ضدهما.

ويؤكد المواطنون السوريون الثمانية أنهم فقدوا منازلهم وأعمالهم وتعرضوا لأذى ومعاناة جسدية ونفسية بسبب أنشطة جبهة النصرة الإرهابية التي يمولها النظام القطري عبر أذرعه وشركاته.

وأوضح الموقع أن الشقيقين معتز ورامز الخياط – قطريين سوريين - هما رئيس ونائب رئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة «باور الدولية القابضة»، التي تملك وتدير أكبر شركة ألبان في قطر «بلادنا».

وجاء في أصل الدعوى المقدمة أن المدعين تعرضوا لخسائر وأضرار فادحة تتراوح من الأذى النفسي إلى الأذى الجسدي وتدمير الممتلكات والتشريد من منازلهم في سوريا بسبب تمويل الأخوين الخياط لتنظيم النصرة عبر «بنك الدوحة»، الذي جاء كمتهم ثالث في الدعوى القضائية.

وواصلت الدعوى «علم المتهمون أو كان من الواجب عليهم معرفة أن التمويل الممرر من جانبهم أو من خلال حساباتهم كان بهدف الوصول إلى جبهة النصرة، وبالتالي انتهكوا القانون الدولي والمحلي وارتكبوا أعمالا غير مشروعة وفقا للقانون السوري».

كما تؤكد الدعوى، وفق الموقع البريطاني، أن التمويل تم تسهيل مروره مقابل دفع مبالغ كبيرة عبر «بنك الدوحة» إلى حسابات في تركيا أو في لبنان، ومن ثم سُحبت الأموال ونُقلت عبر الحدود إلى سوريا، حيث جرى استخدامها في تمويل الجماعات الإرهابية في سوريا.

ومنحت المحكمة جميع المدعين الثمانية الحق في عدم الكشف عن أسمائهم وهوياتهم.

وتعتبر الشركة القطرية أكبر الشركات القطرية في مجال إنتاج الألبان حيث تستحوذ على حصة 95% من سوق الألبان القطري اعتبارا من أبريل هذا العام. وتوفر الشركة أيضا أكثر من 50% من الحليب الطازج في قطر، وشرعت في التصدير إلى أفغانستان واليمن وعمان.