"التحالف" يسقط طائرة حوثية مسيّرة أطلقت من عمران شمالي اليمن

أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت اليوم الجمعة، من اعتراض وإسقاط طائرة من دون طيار أطلقتها ميليشيات الحوثي الانقلابية من محافظة عمران شمالي اليمن، باتجاه الأراضي السعودية.
وأوضح المالكي وفقاً لما نقلته "الإخبارية السعودية"، أن "قوات التحالف اعترضت وأسقطت طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه الأراضي السعودية"، مشيراً إلى أن "الطائرة الحوثية المسيّرة تم إطلاقها من محافظة عمران، شمالي اليمن".
وأضاف أن "استمرار إطلاق الميليشيات الحوثية للطائرات بدون طيار، يعبّر عن خسائرها وواقعها على الأرض".
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