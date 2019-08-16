السفير الهندي في الأمم المتحدة يندّد بالتدخل الدولي في شؤون كشمير

ندّد السفير الهندي لدى الأمم المتحدة الجمعة، بالتدخّل الدولي في شؤون كشمير، وذلك بعدما عقد مجلس الأمن الدولي أول اجتماع رسمي له منذ نحو 50 عاماً حول هذه المنطقة المتنازع عليها بين نيودلهي وإسلام أباد.
وقال السفير سيد أكبر الدين للصحافيين في نيويورك: "لا نحتاج إلى هيئات دولية تتدخّل في شؤون غيرها لمحاولة إطلاعنا على كيفية إدارة حياتنا".
وإقليم كشمير مقسّم بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عن بريطانيا في 1947. وتصاعدت حدة الأزمة بعدما ألغت نيودلهي في وقت سابق من هذا الشهر الحكم الذاتي الذي كان يتمتع به الشطر الهندي من الإقليم.
وفي وقت سابق من اليوم، قال سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، إن أعضاء مجلس الأمن الدولي يرون بوجه عام أن على الهند وباكستان الكف عن اتخاذ إجراءات أحادية بشأن كشمير.
وقال تشانغ للصحفيين إن الوضع في كشمير "متوتر جداً بالفعل، وخطير للغاية".
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