كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صرح الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن صفارات الإنذار انطلقت في جنوب إسرائيل، محذرة السكان المحليين من قصف محتمل آت من قطاع غزة.
وجاء في بيان الجيش "إطلاق صفارات الإنذار في مدينة سديروت، وقرية إيبيم، وكيبوتسات إيرز، وجيفيم، أو هاير نير، ونير آم".
وذكرت القناة "13" الإسرائيلية أن "الجيش الإسرائيلي استنفر قواته على طول السياج الأمني الفاصل مع قطاع غزة، ويقوم بأعمال بحث وتفتيش في الأماكن التي يشتبه أن تكون القذيفة سقطت فيها، دون الإعلان عن وقوع إصابات".
ويأتي بيان الجيش الإسرائيلي، بعد الإعلان عن إصابة مستوطنين إسرائيليين بجراح خطيرة، اليوم الجمعة، في عملية دهس قرب مستوطنة غوش عتصيون في مدينة الخليل.