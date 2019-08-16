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إطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن صفارات الإنذار انطلقت في جنوب إسرائيل، محذرة السكان المحليين من قصف محتمل آت من قطاع غزة.

وجاء في بيان الجيش "إطلاق صفارات الإنذار في مدينة سديروت، وقرية إيبيم، وكيبوتسات إيرز، وجيفيم، أو هاير نير، ونير آم".

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له "في أعقاب تقرير عن إطلاق صافرات إنذار في مدينة سديروت وفي كيبوتسات أوهانير، نير أم، إيرز، وجيفيم ومستوطنة إبيم، تم رصد إطلاق قذيفة من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية".

وذكرت القناة "13" الإسرائيلية أن "الجيش الإسرائيلي استنفر قواته على طول السياج الأمني الفاصل مع قطاع غزة، ويقوم بأعمال بحث وتفتيش في الأماكن التي يشتبه أن تكون القذيفة سقطت فيها، دون الإعلان عن وقوع إصابات".

ويأتي بيان الجيش الإسرائيلي، بعد الإعلان عن إصابة مستوطنين إسرائيليين بجراح خطيرة، اليوم الجمعة، في عملية دهس قرب مستوطنة غوش عتصيون في مدينة الخليل.

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