إطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية

وجاء في بيان الجيش "إطلاق صفارات الإنذار في مدينة سديروت، وقرية إيبيم، وكيبوتسات إيرز، وجيفيم، أو هاير نير، ونير آم".

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له "في أعقاب تقرير عن إطلاق صافرات إنذار في مدينة سديروت وفي كيبوتسات أوهانير، نير أم، إيرز، وجيفيم ومستوطنة إبيم، تم رصد إطلاق قذيفة من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية".

وذكرت القناة "13" الإسرائيلية أن "الجيش الإسرائيلي استنفر قواته على طول السياج الأمني الفاصل مع قطاع غزة، ويقوم بأعمال بحث وتفتيش في الأماكن التي يشتبه أن تكون القذيفة سقطت فيها، دون الإعلان عن وقوع إصابات".

ويأتي بيان الجيش الإسرائيلي، بعد الإعلان عن إصابة مستوطنين إسرائيليين بجراح خطيرة، اليوم الجمعة، في عملية دهس قرب مستوطنة غوش عتصيون في مدينة الخليل.