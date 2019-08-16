كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص شرطي إسرائيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن فلسطينياً توفي متأثراً بإصابته برصاص شرطي إسرائيلي أطلق النار عليه عند مدخل مستوطنة اليعازر جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة الجمعة إثر قيامه بعملية دهس أسفرت عن إصابة إسرائيليين إثنين بجروح.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلاً عن بيان لوزارة الصحة: "استشهد مواطن عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه بالقرب من تجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني المقام على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس".

وأوضح بيان الوزارة أنّ "المواطن علاء خضر الهريمي، 27 عاماً، من مدينة بيت لحم، استشهد متأثّراً بجروحه البالغة التي أصيب بها جراء إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال".

وكان الجيش الاسرائيلي أعلن الجمعة إصابة إسرائيليين إثنين بجروح في عملية دهس عند مدخل مستوطنة اليعازر.

Advertisements

وقال الجيش في بيان إن "تحقيقاً أولياً في الحادث يشير إلى أن فلسطينياً دهس مدنيين اثنين".

وأوضحت الشرطة أن شرطياً كان عائداً إلى منزله بعد انهاء عمله شاهد الهجوم ورأى المهاجم يحاول الخروج من الآلية فـ"أطلق النار عليه" ونجح في "تحييده".

ووقع الحادث في محطة للحافلات مقابل مدخل المستوطنة.