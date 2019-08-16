مندوب الهند: جميع القرارات المتعلقة بالوضع في كشمير مسألة داخلية

قال سيد أكبر الدين مندوب الهند لدى الأمم المتحدة، الجمعة، إن جميع القرارات المتعلقة بالوضع في جامو وكشمير مسألة داخلية، مؤكدا ضمان استقرار الأوضاع في الإقليم.

وأضاف أكبر الدين، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن المغلقة حول أزمة إقليم كشمير، أن العنف ليس حلا للأزمة، مشددا على الالتزام التام باتفاقية شِملا التي وقعت مع باكستان عام 1972 لوقف الصراع بين البلدين.

وتابع مندوب الهند لدى الأمم المتحدة قائلًا: "قرارنا بشأن إلغاء الحكم الذاتي لجامو وكشمير اتُخذ بهدف وضع حد نهائي للإرهاب".

من جانب آخر، طالب سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانج جون الهند وباكستان بالكف عن اتخاذ إجراءات أحادية بشأن كشمير، موضحا أن الوضع في الإقليم "متوتر جدا بالفعل وخطير للغاية".

واشتبك مئات المحتجين الجمعة في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية مع الشرطة، في حين بحث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أوضاع الإقليم خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل جلسة لمجلس الأمن مخصصة لهذه القضية.