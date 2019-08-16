أكبر حزب في موريتانيا يعلن دعمه لحكومة الغزواني الجديدة

أعلن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية (الحاكم سابقا) وأحد أكبر الأحزاب في موريتانيا، دعمه ومساندته اللامشروطة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وحكومة وزيره الأول إسماعيل سيديا، المشكلة من مجموعة كفاءات غير حزبية.

موقف الحزب جاء في بيان أصدره عقب اجتماع عقدته، الجمعة، لجنة تسييره المؤقتة التي يرأسها الوزير السابق سيدي عالي محمد خونا، تناول أيضا "الوضعية العامة للحزب ومستجدات الساحة السياسية وبصفة خاصة تعيين الحكومة". وفق تعبير البيان.

بيان الحزب أثار ردود فعل في أوساط مؤيديه، حيث عبرت عن "الاستياء" من عدم تمثيله في الحكومة الجديدة بنسبة تعادل الأغلبية التي يمتلكها في البرلمان، واعتماد الغزواني ووزيره الأول على خيار حكومة الكفاءات بدل حكومة التمثيل السياسي والحزبي.

ويعد الحزب الذي أسسه الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز، أبرز القوى السياسية التي ساندت الغزواني في الفوز بالرئاسة، كما يمتلك الأغلبية البرلمانية المريحة التي تحتاج إليها الحكومة الجديدة عند التصويت لمنح الثقة ببرنامجها خلال الأيام المقبلة.

ويقود الحزب حاليا لجنة تسيير مؤقتة عينها المؤتمر الأخير للحزب شهر مارس الماضي، يرأسها الوزير السابق سيدي عالي ولد محمد خونا، بعد استقالة رئيسه السابق سيدي محمد ولد محم بموجب النصوص التنظيمية للحزب.