إيران تعتقل 6 ناشطات طالبن بدخول النساء الملاعب

اعتقل الحرس الثوري الإيراني، ست فتيات، طالبن بحق المرأة في دخول الملاعب.

وكان من بين المعتقلات الإيرانيات المعروفات بـ "فتيات الحرية": زهرا خوش ‌نواز، ولیلی ملکي، وهدیة مروستي، وفروغ علائي؛ حيث نقلتهن السلطات إلى سجن قرجك ورامين، شرقي طهران، وفقًا لقناة العربية.

يأتي ذلك رغم رسالة وجهها جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، في يونيو الماضي، إلى رئيس اتحاد الكرة الإيراني، أشار خلالها إلى أن منع دخول النساء إلى الملاعب الإيرانية ستكون له عواقب تتعلق بمخالفة الالتزامات الدولية المعمول بها في الشأن الرياضي.

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وكانت الناشطة الإيرانية المقيمة في كندا مريم شجاعي، أدانت منع السلطات في بلادها دخول النساء إلى ملاعب كرة القدم، والذي طال أمده 40 عامًا، وذلك على الرغم من عدم وجود أي قانون رسمي يمنع الإيرانيات من ذلك.

وقالت الناشطة الإيرانية لصحيفة الجارديان، إن النظام الإيراني يخشى من السماح للنساء بدخول للملاعب، خوفًا من انتقال عدوى المطالبات إلى قطاعات أخرى، وأضافت إلى أن منع الإيرانيات من التشجيع بالمباريات، دفع كثير منهن إلى التحايل على هذا الوضع بأن تنكرن في زي الرجال.

ويعود حظر دخول الإيرانيات إلى ملاعب كرة القدم، إلى أربعة عقود مضت، على الرغم من الاحتجاجات المتواصلة للنشطاء المعنيين بحقوق المرأة، والذين يصفون المنع بأنه نوع من التمييز على أساس النوع.