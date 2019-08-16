شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ترمب يحث الهند وباكستان على خفض التوتر في كشمير والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:23 مساءً, 16 أغسطس 2019 م المناطق_متابعات قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في اتصال هاتفي اليوم الجمعة، إن من المهم أن تسعى الهند وباكستان لخفض حدة التوتر في جامو وكشمير عبر “الحوار الثنائي”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترمب يحث الهند وباكستان على خفض التوتر في كشمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.