القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت قوات التحالف العربي، الجمعة، اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار معادية أطلقتها مليشيا الحوثي الانقلابية، صوب الأراضي السعودية. وقال التحالف: إن الطائرة الحوثية المسيرة تم إطلاقها من محافظة عمران، شمالي اليمن.

وأشار التحالف إلى أن استمرار إطلاق المليشيات الحوثية للطائرات بدون طيار، يعبر عن خسائرها وواقعها على الأرض. وخلال الفترة الماضية، كثفت المليشيا الحوثية من هجماتها بالطائرات المسيرة على الأراضي السعودية، وجميعها إيرانية الصنع. وتستهدف المليشيا المرافق المدنية والمناطق المأهولة بالسكان داخل الأراضي السعودية، وهو ما اعتبرته منظمات دولية، وعلى رأسها هيومن رايتس ووتش، أنها جرائم حرب واضحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يعترض طائرة حوثية مسيرة أطلقت من "عمران" اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.