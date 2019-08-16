الاحتلال يعلن اعتراض القبة الحديدية صاروخا أطلق من غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، إن القبة الحديدية اعترضت صاروخا أطلق من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف دون الحديث عن أضرار مادية وبشرية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن "صاروخاً واحداً أطلق من القطاع مساء الجمعة، واعترضته القبة الحديدية".

وأضاف في تصريحات صحفية: "في أعقاب انطلاق صفارات الإنذار في سديروت، وچاڤيم، وإيرز، ونيريم، اعترضت القبة الحديدية الصاروخ الذي أطلق من غزة".