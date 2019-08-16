الوسيط الإثيوبي: سنعمل لعودة السودان إلى الاتحاد الأفريقي

قال مبعوث رئيس الوزراء الإثيوبي إلى الخرطوم السفير محمود درير إن بلاده مستعدة للتعاون مع الاتحاد الأفريقي، لتسريع إجراءات عودة السودان إلى عضوية الاتحاد.

وكان الاتحاد الأفريقي علق عضوية السودان في المنظمة القارية، إلى حين إقامة سلطة انتقالية مدنية في البلاد.

وأضاف درير، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، نعمل من أجل أن يعود السودان إلى مكانته في الاتحاد الأفريقي، الذي كان من أوائل مؤسسيه.

وأوضح أنه وصل إلى الخرطوم للمشاركة في مرحلة مهمة من تاريخ السودان الحديث، معبرا عن سعادته وتفاؤله بهذه المرحلة التي تؤسس لحكم مدني في البلاد.

وأعلن دردير عن وصول رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى الخرطوم للمشاركة في الاحتفال بالتوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية المقرر له غدا السبت.

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وأعرب الوسيط الإثيوبي عن تعازيه في ضحايا الفيضانات التي شهدها السودان الأيام الماضية قائلا "الأمطار تغسل الهموم والضغينة من قلوب الناس، وهذا في حد ذاته تحضير لمرحلة جديدة".





ويوقع المجلس العسكري وقادة حركة الاحتجاج، غدا السبت، اتفاقا مهما تم التوصل إليه بعد أشهر من المظاهرات المطالبة بتسليم الحكم إلى المدنيين في البلاد.

وسيضفي التوقيع الطابع الرسمي على الوثيقة الدستورية التي وقع عليها المجلس العسكري وتحالف قوى الحرية والتغيير في 4 أغسطس/آب.

وينهي الاتفاق 8 أشهر من الانتفاضة التي شهدت خروج مئات الآلاف ضد الرئيس السابق عمر البشير الذي حكم البلاد 30 عاما، قبل أن يطاح به في 11 أبريل/نيسان الماضي، وتم التوصل للاتفاق بوساطة الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا.

ومع التوقيع الرسمي على الاتفاق، السبت، سيطلق السودان فورا عملية تتضمن خطوات أولى مهمة، من أجل إطلاق الحكم المدني بالبلاد، وسيعلن في اليوم التالي عن أعضاء المجلس العسكري المدني الحاكم، ثم الثلاثاء يعلن اسم رئيس الوزراء.

وسيتم الإعلان عن تشكيل الحكومة في 28 أغسطس/آب، ثم يلتقي الوزراء المعينون مع المجلس السيادي في 1 سبتمبر/أيلول لأول مرة، وستجرى انتخابات عامة بعد المرحلة الانتقالية البالغة 39 شهرا.