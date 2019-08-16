مقتل 4 جنود بانفجار لغم في بوركينا فاسو

عناصر من الشرطة في بوركينا فاسو - أرشيفية

قتل 4 جنود في بوركينا فاسو على الأقل وأصيب 2 آخران بجروح في انفجار لغم في بلدة تويني شمال غربي البلاد.

وقال مصدر أمني لـ"العين الإخبارية" إن سيارة عسكرية كانت تقل الجنود انفجرت لدى مرورها على لغم، ما تسبب في سقوط عدد من القتلى والجرحى من الجنود واحتراق العربة العسكرية.

وأضاف أن السلطات الأمنية شرعت في التحقيق على خلفية الهجوم الإرهابي بحق أفراد الجيش، وقامت بتطويق المنطقة التي وقع فيها الحادث.

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وكانت نفس البلدة تعرضت في ديسمبر/كانون الأول الماضي لانفجار لغم أسفر عن مقتل 10 عناصر من الدرك.

ومنذ عام 2015، تعاني بوركينا فاسو من هجمات الجماعات المسلحة الإرهابية في شمال وشرق البلاد.

وحسب إحصائيات رسمية أسفرت الهجمات الإرهابية عن مقتل أكثر من 500 ونزوح الآلاف.

ومنذ عام 2018 مددت السلطات حالة الطوارئ عدة مرات في عدد من المدن لمواجهة انعدام الأمن، والسماح لقوات الدفاع والأمن، لمتابعة عملياتها من أجل تأمين البلاد.

وتشمل حالة الطوارئ 14 منطقة في 7 ولايات من أصل 13 ولاية، معظمها في الشرق والوسط الشرقي والشمال، وهي المناطق الأكثر تعرضا لهجمات الجماعات المسلحة.