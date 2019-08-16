انتشار فيروس الإيبولا في ثالث إقليم بالكونغو

أعلن المعهد الوطني للبحوث الطبية الحيوية في الكونغو اليوم الجمعة أن فيروس الإيبولا قد امتد إلى إقليم ثالث في البلاد مع تأكيد حالتي إصابة جديدتين.
وقال الدكتور جان جاك موييمبي ، المدير العام للمعهد، إن شابة/ 24 عاما/ توفيت وإن رضيعها / 7 أشهر/ يتلقى العلاج في منطقة موينجا بإقليم ساوث كيفو في شرق البلاد.
وأضاف أن التحقيقات كشفت أن الأم وطفلها سافرا إلى بني في نورث كيفو حيث تعرضا للفيروس شديد العدوى.
وانتشر وباء الإيبولا لأكثر من عام في إقليمي نورث كيفو وإيتوري الواقعين شرقي البلاد، ومن الصعب السيطرة عليه.
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