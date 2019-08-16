وفد من الاساتذة الثانويين الجدد عرض مع شهيب إنجاز قرار تثبيتهم

التقى وفد من ​الاساتذة​ الثانويين الجدد وزير التربية و​التعليم العالي​ ​أكرم شهيب​ خلال زيارته لمنطقة ​راشيا الوادي​، وذلك في مركز وكالة داخلية "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" في ضهر الأحمر، بحضور وزير ​الصناعة​ ​وائل أبو فاعور​.

وقد عرض الاساتذة الثانويين مع الوزير شهيب العديد من القضايا أهمها إنجاز قرار التثبيت لهؤلاء المعلمين وتنفيذه ونشره ومتابعة معاملة الـ 51 مليار وانجازها قبل بداية ​العام الدراسي​ الجديد، وكذلك إنجاز مرسوم المعليمن الذين انهوا ​السنة​ الثانية في كلية التربية، وكل ما يتعلق بتثبيته وغيرها من القضايا والأمور الأخرى التي تهم هؤلاء المعلمين".

هذا ووعد شهيب بـ"متابعة مطالب المعلمين"، لافتا الى أن "الأوضاع المالية السائدة في البلد هو ما يؤخر صرف المستحقات".