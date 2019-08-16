وهاب: كلام حسن نصرالله حول الملف الداخلي توصيف دقيق وحقيقي للمشكلة

اعتبر رئيس حزب "التوحيد العربي" ​وئام وهاب​ أن "كلام الأمين العام لـ"حزب الله" ​السيد حسن نصرالله​ حول الملف الداخلي توصيف دقيق وحقيقي للمشكلة، فالحل أن يتقبل كل طرف الآخرين على ساحته وليتم الخروج من أحلام الإلغاء".

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