علّق النائب جميل السيد على كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قائلا: "المقاومة تردع العدو وتمنعه من المغامرة بالحرب، والنصر يكتمل عندما لا تساوم الدولة على تضحيات المقاومة".
ولفت إلى أن "اليوم، الفساد بالدولة هو طعْن للجيش والمقاومة بالظهر، يعني إذا عندك إبن عم يدافع عالجبهة وإبن تاني بالبيت، مفروض يلّي بالبيت يهتم ويعمّر مش يسرق البيت ويخرّبو.".
كانت هذه تفاصيل خبر السيد: الفساد بالدولة هو طعْن للجيش والمقاومة بالظهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.