السيد: الفساد بالدولة هو طعْن للجيش والمقاومة بالظهر

علّق النائب ​جميل السيد​ على كلام الأمين العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ قائلا: "​المقاومة​ تردع العدو وتمنعه من المغامرة بالحرب، والنصر يكتمل عندما لا تساوم ​الدولة​ على تضحيات المقاومة".

ولفت إلى أن "اليوم، ​الفساد​ بالدولة هو طعْن للجيش والمقاومة بالظهر، يعني إذا عندك إبن عم يدافع عالجبهة وإبن تاني بالبيت، مفروض يلّي بالبيت يهتم ويعمّر مش يسرق البيت ويخرّبو.".