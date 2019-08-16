أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنّ "الإسرائيلي المتّهم بترؤس شبكة كبيرة لبيع الحشيشة عبر الإنترنت عاموس دوف سيلفر، الموقوف في أوكرانيا منذ أشهر عدّة، تمكّن من الفرار من مطار كييف أثناء عمليّة لتسليمه إلى الدولة العبرية".
وكان سيلفر الّذي يحمل أيضًا الجنسية الأميركية، قد أوقف في أوكرانيا في آذار الماضي بتهمة استخدام منصّته الإلكترونية "تيليغراس" لبيع الحشيشة، وقد بلغت قيمة مبيعاته "مئات ملايين الشواقل" أي عشرات ملايين الدولارات.
من جهته، كشف مصدر في الشرطة الأوكرانية لوكالة "فرانس برس"، أنّ "السلطات الإسرائيلية طلبت من نظيرتها الأوكرانية تسليمها مواطنها، وأنّ محكمة في كييف وافقت الخميس على الطلب.
وشبكة "تيليغراس" يمكن الوصول إليها عبر تطبيق "تلغرام" للرسائل المشفّرة، وقد تمّ تأسيسها في 2017 وتمّ إطلاقها في البداية في إسرائيل قبل أن تتوسّع دوليًّا لاحقًا.
كانت هذه تفاصيل خبر فرار إسرائيلي من مطار كييف قبيل ترحيله بتهمة ترؤس شبكة لبيع الحشيشة عبر الإنترنت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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