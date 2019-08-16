مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة حول التطورات الأخيرة في إقليم كشمير

عقد ​مجلس الأمن الدولي​ التابع للأمم المتحدة، جلسة مغلقة، وذلك للمرة الأولى له منذ عقود تناول فيها التطورات الأخيرة في إقليم ​كشمير​ المتنازع عليه بين ​الهند​ و​باكستان​.

ونقلت شبكة "إي بي سي نيوز" الأميركية، عن سفيرة إسلام آباد لدى ​الأمم المتحدة​، مليحة لودهي، أن "الجلسة المنعقدة أظهرت أن الأفراد في هذا الإقليم ربما يكونون محبوسين، إلا أن أصواتهم سمعت اليوم في الأمم المتحدة".

وأشارت لودهى الى أن "الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الهند إزاء الإقليم ليست الخطوة الأخيرة، وأنها سوف تنتهي فقط عندما تتحقق العدالة لشعب جامو وكشمير".

وأوضحت "أنني أعتقد أن هذا الاجتماع يبطل مزاعم الهند بأن جامو وكشمير هي مسألة محلية هندية".