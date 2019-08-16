السفير الإيراني بالكويت: المنطقة لا تحتاج إلى وجود القوى الأجنبية

لفت ​السفير الإيراني​ في ​الكويت​، محمد إيراني إلى أن "​ايران​ علي يقين بأن دول منطقة ​الخليج الفارسي​ قادرة على حفظ ​الأمن​ واستتبابه في هذه المنطقة الحساسة، دون الحاجة إلى أي تدخّل أجنبي، وأن هذه المنطقة لا تحتاج إلى وجود القوى الأجنبية"، مشيراً إلى "أنها ليست المرة الأولى التي تؤكد فيها ​الجمهورية​ الإسلامية الإيرانية حرصها على التعاون والتحالف مع ​دول الخليج​ الفارسي".

وشدد على "مقترح وزير الشؤون ​الخارجية الإيرانية​ جواد ظريف، وهو التوقيع علي معاهدة عدم الاعتداء بين هذه الدول، فضلا عن تقديمه مقترحا لتعزيز الحوار الإقليمي ضمن الإطار السياسي والأمني"، مؤكداً أن "​السياسة​ الإيرانية المبدئية تتمحور حول التواصل ​البناء​ مع دول الجوار، والتركيز على حسن الجوار وتعزيز أسس بناء ثقة وتقوية القواسم المشتركة بين هذه الدول".

وحذّر من "الدول الكبرى التي تخترق مجالنا، قائلا إنها تفكر قبل كل شيء في تكريس مصالحها، وتبذل مساعيها لبث الفرقة وتضخيم الخلافات بين دول الجوار المسلمة وتخويفها من بعضها"، مشيراً إلى أن "اللعبة الخطيرة التي تمارسها ​السلطات الأميركية​، ولاسيما الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​، تصب في هذا الإطار، وهي محاولة إيجاد تحالف لضمان الملاحة في الخليج الفارسي و​مضيق هرمز​، لكن هدفه الحقيقي هو عدم الاستقرار والأمان في المنطقة، لاسيما إذا انضم اليه الكيان الصهيوني".