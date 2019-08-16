أعلن مدير "​المرصد السوري لحقوق الإنسان​" ​رامي عبد الرحمن​، في تصريح إلى وكالة "فرانس برس"، "مقتل 13 مدنيًّا بينهم أربعة أطفال جراء قصف روسي على مخيّم للنازحين في بلدة حاس في ​ريف إدلب الجنوبي​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المرصد السوري: مقتل 13 مدنيا بغارة جوية روسية على مخيم للنازحين بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.