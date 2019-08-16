آكار: مركز العمليات المشترك حول المنطقة الآمنة بسوريا سيبدأ بعمله الأسبوع المقبل

أكد ​وزير الدفاع التركي​، خلوصي أكار، أن "مركز العمليات المشترك بين أنقرة وواشنطن، والخاص بالمنطقة الآمنة شمالي ​سوريا​، سيبدأ عمله بحلول الأسبوع المقبل"، مشيراً إلى أن "تركيا والولايات المتحدة اتفقتا على الشروط العامة الخاصة بالمراقبة والتنسيق الجوي"، لافتاً إلى أنه "تم الالتزام إلى الآن بالجدول الزمني المحدد حول مركز العمليات المشترك مع واشنطن دون مشاكل، وننتظر الالتزام به في المستقبل".

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