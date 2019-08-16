ترامب دعا خلال اتصال مع خان إلى حوار بين الهند وباكستان بشأن كشمير

أعلن "​البيت الأبيض​" أنّ "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أكد في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء ال​باكستان​ي ​عمران خان​، ضرورة تخفيف التوتر بين ​الهند​ وباكستان بشأن ​كشمير​، وحلّ القضية عبر الحوار".

وكان قد اشتبك مئات المحتجين في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية مع الشرطة، الّتي ردّت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وكريات من بنادق الضغط باتجاههم.

واندلعت الصدامات بعد أن احتشد الآلاف في مدينة سريناغار مركز المنطقة، في اليوم الثاني عشر من الإغلاق الأمني، بعد تجريد كشمير من الحكم الذاتي وإلحاقها بالحكومة المركزية.