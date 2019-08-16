الرئيس المكسيكي: خفض أسعار الفائدة سيحفز الاقتصاد

أعلن الرئيس ​المكسيك​ي ​أندريس مانويل لوبيز أوبرادور​، أنّ "في حين أنّ المكسيك تواجه بيئة اقتصاديّة صعبة، إلّا أنّ خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع سيحفّز اقتصادها". ولفت إلى أنّ "حكومته ستواصل الاستثمار في شركة ​النفط​ المملوكة للدولة "بيميكس"، الّتي تقف على شفا فقدان تصنيفها الاستثماري.

وكان قد خفّض البنك المركزي المكسيكي سعر الإقراض الرئيسي يوم الخميس، للمرّة الأولى منذ حزيران 2014، مشيرًا إلى تضخّم بطيء وتباطؤ متزايد في ​الاقتصاد​.

كما كانت قد قفزت ديون "بيميكس" المالية بنسبة 75 في المئة إلى 106.5 مليار دولار. وحوالي 85 مليار دولار من هذه الديون تتألّف من سندات مقوّمة بالدولار يجري تداولها في الأسواق العالمية.