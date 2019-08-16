مصدر لـRT: اشتداد الغارات التركية على مواقع "العمال الكردستاني" شمال العراق

أفاد مصدر مطلع لقناة "​روسيا اليوم​" بأن "الطائرات التركية جددت قصفها معاقل ​حزب العمال الكردستاني​ صباح اليوم الجمعة في سلسلة جبال قنديل ​شمال العراق​"، مؤكداً أن "القصف الجوي التركي بات في الآونة الأخيرة أقسى من ذي قبل"، مشيرا إلى "وقوع عدد من الضحايا في صفوف حزب العمال الكردستاني، من دون الإفصاح عن أي ​تفاصيل​ إضافية عن الخسائر التي تعرض لها الحزب".

وشدد على "خطورة الأوضاع الأمنية في الشريط الحدودي بين ​إقليم كردستان​ و​تركيا​ بسبب تواصل القصف الجوي التركي".