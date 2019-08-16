مصدر لـRT: اشتداد الغارات التركية على مواقع "العمال الكردستاني" شمال العراق

أفاد مصدر مطلع لقناة "روسيا اليوم" بأن "الطائرات التركية جددت قصفها معاقل حزب العمال الكردستاني صباح اليوم الجمعة في سلسلة جبال قنديل شمال العراق"، مؤكداً أن "القصف الجوي التركي بات في الآونة الأخيرة أقسى من ذي قبل"، مشيرا إلى "وقوع عدد من الضحايا في صفوف حزب العمال الكردستاني، من دون الإفصاح عن أي تفاصيل إضافية عن الخسائر التي تعرض لها الحزب".
وشدد على "خطورة الأوضاع الأمنية في الشريط الحدودي بين إقليم كردستان وتركيا بسبب تواصل القصف الجوي التركي".
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