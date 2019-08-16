الحوثي: العدوان الأميركي السعودي يعمل جاهدا على حرف البوصلة عن إجرامه

رأى عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "لا يجب على الأخوة الإعلاميين أن يتوهوا في ما يحدث في المناطق المحتلة؛ فالمعركة مع المحتل هي ما يجب أن تتصدر الأولوية".
وأكد ان "العدوان الأميركي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه باليمن يعمل جاهدا على حرف البوصلة عن إجرامه وحصاره وحظره للأجواء بمعارك هامشية هو من يفتعلها مكانا وزمانا".
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