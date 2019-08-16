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فتاة سلفادورية تواجه حكما بالسجن 30 عاما بتهمة إجهاض طفلها في مرحاض منزلها

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دبي - بواسطة محمد فارس © صورة ملتقطة من شاشة فرانس 24 تواجه إيفلين هرنانديز السلفادورية البالغة من العمر 21 عاما حكما بالسجن قد يصل إلى 30 عاما بسبب ولادتها لجنين ميت في مرحاض منزلها، ولكن التقرير الطبي ذكر أنها أجهضت طفلها مما يحول القضية محاكمة بتهمة القتل العمد. ومنذ ثلاثة أعوام تعرضت هرنانديز لاغتصاب نتج عنه حمل. وتقدر عقوبة الإجهاض في السلفادور بالسجن من عامين إلى ثمانية أعوام. ولكن في واقع الأمر يعتبر القضاة فقد الأجنة بطريقة غير طبيعية جريمة قتل يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة قد تصل إلى خمسين عاما.
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فتاة سلفادورية تواجه حكما بالسجن 30 عاما بتهمة إجهاض طفلها في مرحاض منزلها

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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