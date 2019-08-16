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إيطاليا تحيي الذكرى الأولى لانهيار جسر جنوى وسط استمرار المعركة القضائية لمحاسبة المسؤولين France 24

اليمن: الحكومة تشترط انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من عدن قبل أي حوار France 24 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ Advertisements SD LO فتاة سلفادورية تواجه حكما بالسجن 30 عاما بتهمة إجهاض طفلها في مرحاض منزلها France 24 مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي تواجه إيفلين هرنانديز السلفادورية البالغة من العمر 21 عاما حكما بالسجن قد يصل إلى 30 عاما بسبب ولادتها لجنين ميت في مرحاض منزلها، ولكن التقرير الطبي ذكر أنها أجهضت طفلها مما يحول القضية محاكمة بتهمة القتل العمد. ومنذ ثلاثة أعوام تعرضت هرنانديز لاغتصاب نتج عنه حمل. وتقدر عقوبة الإجهاض في السلفادور بالسجن من عامين إلى ثمانية أعوام. ولكن في واقع الأمر يعتبر القضاة فقد الأجنة بطريقة غير طبيعية جريمة قتل يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة قد تصل إلى خمسين عاما.

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