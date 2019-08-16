شكرا لقرائتكم خبر عن قنوات الإرهاب تحيى ذكرى فض رابعة بالغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى واقعة تكشف حجم التخبط الذى تعيشه جماعة الإخوان، بثت قناة الشرق الإخوانية إعلانا عن تنظيم حركة تابعة للجماعة فى تركيا، ما أسمته "فعالية" بمناسبة ذكرى الـ6 لفض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

الغريب ليس فى الواقعة بل فيما ستتضمنه تلك الواقعة من فعاليات غنائية ورقص فى إحدى فنادق إسطنبول، فى الوقت الذى تخرج فيه قيادات الجماعة لتدعى المظلومية، وتبكى على الذكرى بينما ينظمون فعاليات تتضمن رقصا ومغنى.

الإعلان الذى أذاعته قناة الشرق الإخوانية قالت فيه إن الفعالية ستتضمن حضور 3 مغنيين، وإن الفاعلية تقام بدعم من قنوات الجماعة مكملين والشرق ووطن.

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