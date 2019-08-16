شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح برلمانى بزيادة شبابيك حجز التذاكر بمحطة القطارات فى مغاغة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور حسين غيته، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، بشأن زيادة شبابيك حجز التذاكر بمحطة قطار مغاغة.

وقال النائب، فى بيان له، إن محطات قطار الصعيد لاسيما فى الاعياد والمناسبات والأجازات دائما ما تشهد زحام ومشاجرات المسافرين على شبابيك الحجز بمنافذ المحطة.

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وتابع عضو مجلس النواب: اعتاد الركاب خاصة أبناء الصعيد على الدخول فى مارثون اللحاق بتذكرة لقضاء عطلة العيد وسط الأهل والأقارب، مشيرا إلى أنه رغم تطبيق منظومة صرف التذاكر ببطاقة الرقم القومى للحد من ظاهرة انتشار ظاهرة السوق السوداء، إلا أن الحصول على تذكرة أمراً فى غاية الصعوبة.

وأكد حسين غيته ، أن محطة مغاغا نموذج صارخ لتكدس المسافرين، خصوصا انه لا يوجد سوى شباك تذاكر واحد فقط لصرف تذاكر السفر للركاب، متابعا: شباك التذاكر معاناة لا تنتهي بالنسبة للمتجهين للوجه القبلى لاسيما المتنقلين بين المراكز يوميا لانصرافهم الى اعمالهم واشغالهم، وذلك دفع الكثيرين الى الركوب دون الحجز خوفا من فوات القطار وتعطل اشغالهم ومصالحهم ، مقترحا زيادة عدد موظفي حجز تذاكر السفر على شبابيك الحجز، بمحطة مغاغا والتى تخدم مغاغا والعدوة تجنبا للزحام وأيضا تجنبا لتعرض المواطن لغرامات الركوب بدون تذكرة .