عبد العزيز الستاتي يضم ابنته إلى شركة انتاجه ويشرف على فيديو كليب جديد لها

ضم الفنان عبد العزيز الستاتي، ابنته مريم عرباوي، لشركة انتاجه “الستاتي اديسيون” التي أشرفت على إنتاج فيديو كليب جديد لها، يصدر يوم غد السبت.

وأعلن الستاتي خبر انضمام ابنته مريم العرباوي إلى شركته، بإعلانه موعد طرح جديدها الذي يحمل عنوان “الميساج لي أرسلتي”.

وكتب الستاتي في منشور صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك “جديد مؤسسة الستاتي للإنتاج كليب “الميساج اللي رسلتي ” جديد مريم العرباوي يوم السبت على الساعة 18h00″.

ولا تعتبر مريم العرباوي وافدة جديدة على ميدان الغناء، إذ لها أغان على يوتوب منها إعادتها أداء أغان تراثية.

وأنشأ الستاتي شركته للانتاج مؤخرا، وانطلقت أنشطتها في رمضان بمسابقة لتجويد القرآن الكريم.