عاد الفنان الشاب، أيوب الحومي، مؤخرا، للساحة الفنية بعد غياب بعمل جديد يحمل عنوان “حبوبي قرطاسة”، وتحدث عن تفاصيله في حواره مع “اليوم24″، إضافة إلى أنه أجاب عن مجموعة من التساؤلات حول مواضيع مثيرة للجدل تخصه، منها إعلانه أنه “علماني”.
واعتبر الحومي أن أغنية حبوبي قرطاسة هي فرصة له للعودة للساحة ب”ستايل” يمزج بين الخليجي والمغربي، موضحا أنه يرغب في مغازلة جمهور الخليج كونه خريج برنامج مواهب خليجي.
ويضم كليب “حبوبي قرطاسة” بعض المشاهد التي وصفت بالجريئة، ليعلق أيوب عن ذلك بالقول إنه جريء بطبعه ويستهدف الناس الذين يتابعون الأعمال الجريئة، معتبرا أن نجوم كبار في تاريخ الفن العربي قدموا أعمال فيها مشاهد قبلات وجرأة، وهو ما يجعله لا يؤمن بوجود حدود دينية أو ثقافية للفن.
وسبق للحومي أن خلق ضجة عندما أعلن أنه علماني، ما جعل “اليوم24” يطرح الموضوع عليه، فأوضح أنه قصد بذلك طريقته في عيش حياته بدون قيود، رغم أنه مسلم الديانة ويقوم بشعائر دينية، ليوضح في الأخير أن الأمر لا يعني أي كان، لأنه يدخل في علاقته المباشرة بالخالق.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعلان “علمانيته”.. أيوب الحومي يدافع عن موقفه ويصرح: أنا من مدرسة “الجرأة”-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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