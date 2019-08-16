بعد عودته من رحلة الاستشفاء بالمغرب.. بونغو يظهر لأول مرة خارج قصره

بعد أشهر من عودته من الرباط، من رحلة استشفائية على خلفية إصابته بجلطة دماغية، ظهر الرئيس الغابوني علي بونغو أونديما، اليوم الجمعة لأول مرة، علانية، في عاصمة بلاده، ليبرفيل.

ونقلت وكالات الأنباء خبر حضور بونغو احتفالا تذكاريا في ليبرفيل اليوم الجمعة، من دون أن يلقي خطابا، في الوقت الذي اقتنصت له وسائل الإعلام الدولية صورا للمرة الأولى، منذ إصابته بجلطة دماغية قبل عشرة أشهر.

وظهوره العلني هو الأول خارج قصره، وقد صورته وسائل إعلام أخرى غير تلك التي تستخدمها الرئاسة أو وسائل الإعلام الرسمية، في وقت يعيد قسم من المعارضة إحياء النقاش حول قدرته على القيام بمهامه.

يشار إلى أن بونغو أقام في المغرب لأشهر، وكان قد انتقل إليه بدعوة من الملك محمد السادس، بعد وعكة صحية ألمت به، وهو في مؤتمر في العاصمة السعودية الرياض، قبل أن يظهر لأول مرة، خلال زيارة الملك محمد السادس له في المستشفى العسكري في الرباط.

بونغو سير بلاده لأشهر من إقامة خاصة له بالعاصمة الرباط، حيث نصب حكومته الجديدة وعدلها من الرباط، كما ألقى خطاب موكه لشعبه سجله في الرباط.