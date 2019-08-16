الإصابة تحرم هازار من خوض أول لقاء رسمي رفقة ريال مدريد

لن يكون بمقدور الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، الاعتماد على خدمات النجم البلجيكي ايدين هازار، خلال المباراة التي سيحل فيها الملكي ضيفا على سيلتا فيغو، برسم أولى جولات “الليغا”.

ويغيب هازار عن ريال مدريد، بسبب إصابة عضلية على مستوى الفخذ، وفقا لما أعلن عنه الموقع الرسمي للفريق الملكي، اليوم الجمعة، التي ستمنعه من الظهور الأول مع “الميرينغي” في مباراة رسمية.

وفي السياق نفسه، قالت صحيفة “سبورت” الإسبانية، إن الإصابة التي تعرض لها صاحب 28 عاما، ستحرمه من المشاركة مع الريال، ما بين 3 أسابيع إلى شهر.

وتعاقد ريال مدريد مع إيدين هازار، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادما من نادي تشلسي الإنجليزي، في صفقة بلغت قيمتها أكثر من 100 مليون يورو.