بعدما عاشت عدد من المناطق، خلال الأيام القليلة الماضية حوادث سير مروعة، خصوصا مناطق تركزت فيها الحوادث مثل نواحي تاونات، تعالت الأصوات المطالبة باستدعاء وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك وكاتب الدولة المكلف بالنقل، لمساءلتهم أمام البرلمان.
وفي ذات السياق، وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أمس الخميس، طلبا إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بذات المجلس، من أجل عقد اجتماع عاجل للجنة بخصوص تنامي حوادث السير المميتة.
وطالب الفريق النيابي للبام، في مراسلة موجهة إلى رئيس اللجنة، بضرورة حضور وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر عمارة، و كاتب الدولة المكلف بالنقل نجيب بوليف، وذلك لتدارس موضوع حوادث السير المميتة في الآونة الأخيرة، وما خلفته من قتلى وجرحى ومصابين.
ويقول الفريق، أن يسعى من خلال هذه الخطوة، إلى إطلاع الرأي العام على التدابير والإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة، والتي أودت بعشرات الأرواح خلال الأيام الأخيرة الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر تزايد حوادث السير المميتة يجر عمارة وبوليف للمساءلة أمام البرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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