ألمانيا تبدأ إجراءات محاكمة جاسوس إيراني

حرك الادعاء العام الألماني، الجمعة، دعوى قضائية ضد جاسوس مشتبه به لإيران لدى الجيش الألماني، بتهم إفشاء أسرار البلاد في 18 حالة.



وأعلن الادعاء العام الاتحادي، مقره بمدينة كارلسروه غربي ألمانيا، أن المتهم ستجرى محاكمته أمام المحكمة الإقليمية في كوبلنتس بتهمة الخيانة.

وتم القبض على المتهم الألماني-الأفغاني، 50 عاما، في يناير/كانون الثاني الماضي في منطقة راينلاند غربي ألمانيا، ويقبع المتهم في السجن الاحتياطي منذ ذلك الحين.

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وحسب بيانات المحققين، عمل المتهم مترجما ومستشارا للشؤون الحضارية لدى الجيش الألماني منذ أعوام.

وقال الادعاء العام "بهذه الصفة كان ينقل المتهم معلومات لأحد الأجهزة الاستخباراتية الإيرانية، حيث كانت تمثل الوثائق المسربة أسرارا عسكرية".

وكانت مجلة "دير شبيجل" الألمانية ذكرت أن الرجل كان لديه وصول إلى "معلومات حساسة عن مهمة القوات الألمانية في أفغانستان على سبيل المثال". وأضافت المجلة أن الرجل كان يتجسس لصالح وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية.



وكانت الحكومة الألمانية احتجت رسميا لدى الحكومة الإيرانية عقب القبض على الرجل، وحسب بيانات سلطات حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية)، تعتبر إيران فاعلة رئيسية في الأنشطة التجسسية الموجهة ضد ألمانيا.

وحسب معلومات الهيئة الاتحادية لحماية الدستور، فإن الاستخبارات الإيرانية تبحث "باستمرار عن مصادر بشرية مناسبة لتغطية الاحتياج المعلوماتي لدى النظام الإيراني" حتى في القطاع العسكري.