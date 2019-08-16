بعد إغلاقه 5 سنوات.. أزيز الطائرات يعود لمطار سبها الليبي

استقبل مطار سبها الدولي، الجمعة، أول رحلة ركاب قادمة من مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي شرقي ليبيا، بعد 5 سنوات من الإغلاق.

وافتتحت الحكومة الليبية المؤقتة المطار، الجمعة، بعد عمليات الصيانة اللازمة، التي تضمنت زيارات تفتيشية للمواقع الأمنية المحيطة بالمطار، وتركيب البوابات الأمنية، وتوفير مولد كهرباء ديزل احتياطي في حال انقطاع التيار الكهربائي.

مطار سبها الدولي، المتنفس الوحيد لجنوب ليبيا، أغلق في 9 يناير/كانون الثاني 2014، بعد اشتباكات المليشيات المسلحة التي دارت في محيطه، ولم تتجدد آمال تشغيله إلا بعد سيطرة الجيش الليبي على الجنوب في 18 يناير/كانون الثاني الماضي.

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ويعد افتتاح المطار انتصارا سياسيا للحكومة الليبية المؤقتة ومجلس النواب الشرعي، ويضاف إلى نجاحها في صيانة وافتتاح مطاري بنغازي والأبرق.





وقال مدير مطار سبها الدولي محمد أوحيدة، لـ"العين الإخبارية"، إن التدشين جاء تتويجا لأشهر من العمل في المطار، مشيرا إلى أن الجيش يقوم بتأمين محيط المطار من الخارج، ومديرية الأمن الوطني تؤمنه من الداخل.

وأضاف أن جداول الرحلات الجوية ستنشر بانتظام خلال أسبوع، وستكون الرحلات محلية لفترة معينة، ومن ثم ستوضع آلية لإعادة الرحلات الدولية، مؤكدا أن مرافق المطار جاهزة وتعمل بشكل جيد.



