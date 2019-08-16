ميليشيات الحوثي تطرد أيتاما من دار إيواء في الحديدة

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أجبرت ميليشيات الحوثي عشرات الأيتام على مغادرة دار المعالي لإيواء الأيتام في مدينة المراوعة بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وأفادت تقارير يمنية بأن المشرف الحوثي المدعو أبو المجد ياسر المروني، أقدم على اقتحام الدار وتحويلها مقرا لعقد الدورات الصيفية الطائفية للحوثيين.

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وقالت التقارير إن القيادي الحوثي المروني ومعه المتحوث مدير مديرية المراوعة المدعو أدهم ثوابة، أقرّا تحويل الدار مقراً لعقد الدورات الصيفية واستخدام المدرسة التابعة له لعقد الدورات الثقافية، بحسب ما ذكره موقع الحديدة.نت المحلي.

وأضافت أن إدارة الدار اضطرت لإخلائه من الأيتام خوفاً على سلامتهم بعد أن أصبح مسلحو الحوثي ومشرفوهم يسيطرون عليه بشكل دائم واستخدامه لأغراض خاصة بهم، مؤكدا أن الأيتام أصبحوا اليوم بلا مأوى أو سكن.

يذكر أن الدار تشرف على إدارتها مجموعة من المتطوعات ويعتمدن بشكل كبير على دعم فاعلي الخير والمغتربين لإيواء أيتام المديرية معيشياً وتأهيلهم علمياً.