بعد إيواء الدوحة إرهابيين.. ألمانيا تحذر رعاياها في قطر من هجمات ضد الأجانب

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

حذرت الخارجية الألمانية، الجمعة، رعاياها في قطر من التجمعات، ووقوع هجمات محتملة لاستهداف المقيمين الأجانب، وذلك في ظل احتضان الدوحة للعناصر الإرهابية.

ولم تستبعد برلين في بيان، وقوع هجمات إرهابية، وقالت الخارجية الألمانية: “على الرعايا الألمان المسافرين لقطر أو المقيمين فيها توخي الحذر”.

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التحذير الألماني جاء في وقت تزايدت فيه الاتهامات الدولية لنظام الدوحة الذي يدعم الإرهاب في العالم ويؤوي عناصره، كما دأبت قطر خلال السنوات الماضية على بناء شبكات إرهابية وتمويلها على رأسها تنظيم الإخوان في عدد من دول أوروبا.

وأشارت الخارجية الألمانية في التحذير الأول من نوعه إلى أن “قطر لم تشهد خلال الفترة الماضية هجمات إرهابية، لكن لا يمكن استبعاد أن تشهد البلاد هجمات خلال الفترة المقبلة”.

وأضافت: “ننصح بتجنب التجمعات والأماكن المزدحمة مثل الأحداث الرياضية، كما ننصح الألمان باتباع تعليمات الأمن، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية”.