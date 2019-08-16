الان تتابع مندوبة باكستان لدى الأمم المتحدة: اجتماع مجلس الأمن اليوم فند مزاعم الهند بشأن كشمير والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 8:01 م, 16 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 أعلنت مندوبة باكستان لدى الأمم المتحدة، أن اجتماع مجلس الأمن اليوم فند مزاعم الهند بأن كشمير هي شأن هندي داخلي.

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