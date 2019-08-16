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استئناف الرحلات من مطار سبها الليبي بعد توقف دام 5 أعوام (صور وفيديو)

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اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

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بعد أكثر من 5 سنوات على إغلاقه نتيجة توترات أمنية استئنف مطار سبها الدولي جنوب ليبيا

الجمعة 16 أغسطس 2019

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استئناف الرحلات من مطار سبها الليبي بعد توقف دام 5 أعوام (صور وفيديو)

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الخليج 365 - متابعات

بعد أكثر من 5 سنوات على إغلاقه نتيجة توترات أمنية، استئنف مطار سبها الدولي جنوب ليبيا، رحلاته الجوية وذلك بأول رحلة لطائرة مدنية اليوم الجمعة.

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وذكر موقع إرم" أن الطائرة التي استقبلها المطار تعود للخطوط الجوية الليبية، وأقلعت من مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي (شرق).

وفي وقت سابق من، اليوم الجمعة، أعلنت الخطوط الجوية الليبية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عودة الملاحة للمطا

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