استئناف الرحلات من مطار سبها الليبي بعد توقف دام 5 أعوام (صور وفيديو)

بعد أكثر من 5 سنوات على إغلاقه نتيجة توترات أمنية استئنف مطار سبها الدولي جنوب ليبيا

الجمعة 16 أغسطس 2019

كتب الخليج 365 - متابعات

بعد أكثر من 5 سنوات على إغلاقه نتيجة توترات أمنية، استئنف مطار سبها الدولي جنوب ليبيا، رحلاته الجوية وذلك بأول رحلة لطائرة مدنية اليوم الجمعة.

Advertisements

وذكر موقع ‘إرم" أن الطائرة التي استقبلها المطار تعود للخطوط الجوية الليبية، وأقلعت من مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي (شرق).

وفي وقت سابق من، اليوم الجمعة، أعلنت الخطوط الجوية الليبية عبر صفحتها الرسمية على ”فيسبوك“ عودة الملاحة للمطا