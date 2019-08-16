برنامج حساب المواطن: رسالة استلام الطلب إجراء روتيني

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أوضح حساب المواطن أن رسالة تم استلام طلبك بنجاح نشكر لك تعاونك التي تصل إلى المواطنين الراغبين
الجمعة 16 أغسطس 2019
كتب
وكالات_الخليج 365
أوضح حساب المواطن ، أن رسالة ” تم استلام طلبك بنجاح نشكر لك تعاونك ” التي تصل إلى المواطنين الراغبين في التسجيل لدى البرنامج ، إجراء روتيني تعني أنه تم استلام طلب التسجيل في حساب المواطن .
وقال الحساب ، إنه في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ 10 أغسطس سيتم دراسة الأهلية وإبلاغ المتقدم باستيفائه لشروط الأهلية من عدمها عن طريق زيارة الحساب (دراسة الأهلية) في دورة الأهلية لشهر أكتوبر.
وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 21، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: (هنـــــا).
يُذكر أن برنامج حساب المواطن أودع قبل أيام 2.6 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة الـ21 لشهر أغسطس من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة أكثر من 14.5 مليون ريال.
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