السودان.. تجمع المهنيين يعلن برنامج احتفالاته بمراسم التوقيع على الإعلان الدستوري

أعلن تجمع المهنيين السودانيين في بيان له اليوم الجمعة عن البرنامج المصاحب لمراسم التوقيع على الإعلانين السياسي والدستوري

الجمعة 16 أغسطس 2019

كتب وكالات_الخليج 365

أعلن تجمع المهنيين السودانيين، في بيان له، اليوم الجمعة، عن البرنامج المصاحب لمراسم التوقيع على الإعلانين السياسي والدستوري والذي توافق على تسميته بـ“فرح السودان“، وذلك وسط تحديات تنتظرها في الاقتصاد والسلام والعلاقات الخارجية وغيرها.



وفور التوقيع النهائي على الاتفاق، غدًا السبت، تتحول المعارضة السودانية الرئيسة ”قوى إعلان الحرية والتغيير“ إلى مقعد الحكم لأكثر من 3 سنوات قادمة.

وقال تجمع المهنيين السودانيين، أبرز مكونات قوى الحرية والتغيير، إن برنامج الغد يشمل التوقيع النهائي على الإعلانين السياسي والدستوري، ثم يعقبه تسيير مواكب في الأقاليم والعاصمة.

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وأوضح التجمع في بيان، أن نقطة انطلاق الموكب من محطة السكة الحديد بالخرطوم لاستقبال قطار مدينة عطبرة المشارك في الاحتفالات دعمًا لرمزية المدينة في نضالات الثورة السودانية، ومنها وصولًا إلى ساحة الحرية بالخرطوم ”الساحة الخضراء سابقًا“.

فيما قالت لجنة العمل الميداني بقوى الحرية والتغيير إن البرنامج المصاحب لتوقيع الاتفاق النهائي سينتقل إلى ”ساحة الحرية“ للتوقيع الجماهيري على عهد الحفاظ على الفترة الانتقالية والديمقراطية، والترحم على أرواح جميع الشهداء الذين ارتقوا خلال الثلاثين عامًا الماضية.

وكشفت اللجنة في بيان، اليوم الجمعة، عن معارض للشهداء ومعرض أرشيفي للثورة، كما ستكون هناك وصلات لاستعراض تراثي وفرق شعبية وكرنفالات وأناشيد ثورية، كما سيقدم ممثلون لأسر الشهداء والمفقودين كلمات.

ويدخل السودان مرحلة جديدة من تاريخه، غدًا السبت، بالتوقيع على الإعلانين السياسي والدستوري تمهيدًا لتقاسم السلطة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير لمدة 39 شهرًا.

وأطاحت الثورة السودانية في الـ11 من شهر أبريل/ نيسان الماضي بنظام الرئيس عمر البشير بعد حكم دام 30 عامًا.