تعرف على حالة الطقس غدًا السبت على المملكة السعودية

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدا السبت فيالمملكة
الجمعة 16 أغسطس 2019
كتب
وكالات_الخليج 365
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت في المملكة.
ويستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم، الرياض تمتد حتى منطقة نجران والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية.
ولا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة.
كذلك ارتفاع ملموس في درجات الحرارة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية .
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